Moon niega la confrontación nacional por el ministro de Justicia

Photo : YONHAP News

Durante una reunión con asesores presidenciales mantenida el día 7, el presidente Moon Jae In expresó preocupación por las recientes manifestaciones tanto en contra como a favor del ministro de Justicia, Cho Kuk, a quien respalda el Ejecutivo, y destacó que las diferencias políticas terminaran por llevar al país a la trampa de la confrontación.Moon afirmó que las discrepancias políticas no implican división nacional, y que la expresión de opiniones supone un acto democrático que apoya la política representativa. No obstante, destacó que no es deseable el estancamiento político ante un conflicto polarizador, e instó a sus asesores a buscar vías para resolver las preocupaciones del pueblo.Asimismo, el mandatario destacó la urgencia de acometer la reforma de la Fiscalía, instancia a la que urgió a presentar sus propias medidas, al tiempo que exhortó a los partidos a aprobar los proyectos de ley pendientes para equilibrar la potestad de investigación entre la Policía y la Fiscalía, y establecer un organismo para investigar posibles casos de corrupción entre funcionarios de alto rango.