Ascienden al 40% los gastos no ejecutados del Fondo de Cooperación Intercoreana

Los gastos aprobados del Fondo de Cooperación Intercoreana pero no ejecutados en lo que va de 2019 ascienden al 40%, principalmente por el enfriamiento de las relaciones entre Seúl y Pyongyang. En concreto, ese monto deriva de proyectos como el envío de arroz a Corea del Norte a través del Programa Mundial de Alimentos, suspendidos ante la tibia reacción del país norteño.Al respecto, el informe presentado por el Ministerio de Reunificación al legislador Yoo Min Bong de Libertad Corea, ilustra que el Gobierno aprobó una partida de 92.125 millones de wones del Fondo de Cooperación Intercoreana para este año, no obstante solo un 53,8% fue ejecutado hasta fines de agosto. El importe no ejecutado suma 36.414 millones de wones, un 39,5%. Sin embargo, el porcentaje ejecutado podría ser mayor, pues el informe del ministerio no refleja los 6.162 millones de wones usados en administración y mantenimiento de la oficina intercoreana de enlace.Entre los gastos no ejecutados, la mayor parte la ocupa la ayuda alimentaria a Corea del Norte, específicamente el envío de 50.000 toneladas de arroz, un plan suspendido en estos momentos al rechazar Pyongyang la asistencia de Seúl a fines de julio, argumentando su negativa con el descontento por las maniobras conjuntas de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses.Otros proyectos estancados debido al rechazo tácito de Corea del Norte o la paralización de las relaciones intercoreanas son el envío de Tamiflú y la organización de reuniones por videollamadas entre las familias separadas.