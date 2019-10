The Minjoo anticipa una reforma exprés de la Fiscalía

Photo : YONHAP News

El partido en el poder The Minjoo ha anticipado que la reforma de la Fiscalía, sometida al proceso de vía rápida legislativa, será pronto aprobado en la Asamblea Nacional.Al respecto, el líder parlamentario oficialista, Lee In Young, declaró el jueves 10 que al recurrir a la tramitación 'fast-track' sobre la reforma de la Fiscalía, dicho proyecto podría obtener la ratificación parlamentaria desde el 29 de octubre.The Minjoo afirmó, no obstante, que la aprobación requerirá consenso entre los partidos, de ahí que el viernes 11 activarán la mesa de negociaciones políticas, un mecanismo de diálogo entre los líderes de los cinco principales partidos del país, a fin de debatir sobre la reforma política y de la Fiscalía.Sin embargo, el dirigente del opositor Libertad Corea, Hwang Kyo Ahn, se mostró reacio a la propuesta oficialista. Es más, el jueves 10 comentó a los medios la dificultad de usar ese mecanismo para una reunión de esa índole con tan poca preparación. Agregó que, como poco, habrá que esperar a que el presidente de la Asamblea Nacional, Moon Hee Sang, finalice su viaje de trabajo al exterior, el cual comenzará el 13 de octubre, y mientras dispones los preparativos necesarios.