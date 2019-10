BTS llega a Riad para el histórico concierto del día 11

Photo : YONHAP News

Arabia Saudita se ha teñido de morado, color que simboliza a la banda de K-Pop BTS.De cara al histórico concierto programado el día 11 en Riad, los principales edificios de esa ciudad lucen "color BTS".El concierto forma parte de la gira mundial de BTS con el tema "Love Yourself: Speak Yourself", y comenzará a las 7:30 pm del viernes, en el King Fahd International Stadium, de la capital saudí.Es la primera vez que un artista no musulmán actúa en un estadio saudí y también el primer concierto de BTS en Oriente Medio.Según BTS, el tour que comenzó en Seúl en agosto del año pasado está a punto de concluir, y están muy ilusionados en reunirse con sus fans de Arabia Saudí.