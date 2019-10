La oposición acepta la dimisión del ministro de Justicia

Photo : YONHAP News

El opositor Partido Democracia y Paz dijo aprobar y aceptar la dimisión del ministro de Justicia, Cho Kuk, además de recordar que el verdadero cambio deberá comenzar a partir de ahora, al tramitar la reforma electoral y de la Fiscalía por la vía rápida legislativa, para que avance sin impedimentos.En tanto, el lunes 14 el opositor Libertad Corea dijo que la dimisión del ministro de Justicia era algo esperado, aunque llega tarde, después de interferir en las investigaciones a su familia y quebrantar las leyes. Asimismo, este partido solicitó una disculpa al presidente Moon Jae In por defender a un ministro poco cualificado, hacer caso omiso a las exigencias del pueblo y provocar un caos nacional.Por su parte, Futuro Bareun presentó una opinión similar, al afirmar que en primer lugar el presidente debería disculparse ante la nación y destituir a los secretarios que instigaron una división de la opinión pública. Agregó que la dimisión del ministro de Justicia es la decisión más apropiada para el pueblo, para la reforma de la Fiscalía y para él mismo, y que lo mejor hubiera sido no haber aceptado el cargo desde un principio. No obstante, enfatizó que la renuncia del ministro no es un fin, sino un comienzo, y que a partir de ahora podrán acelerar las investigaciones sobre él y su familia, hasta aclarar los posibles ilícitos en que pudieran estar involucrados.