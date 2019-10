Las dos Coreas empatan en un partido sin público clasificatorio para el Mundial

Photo : YONHAP News

Las dos Coreas empataron a cero en el partido celebrado la noche del martes 15 en el Estadio Kim Il Sung, de Pyongyang, de la segunda ronda clasificatoria para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Así, Corea del Sur mantiene el primer lugar del Grupo H, con un total de siete puntos, mientras que Corea del Norte bajó al segundo puesto por golaveraje.La selección surcoreana acudió al partido con Son Heung Min y Hwang Ui Jo al frente de una formación 4-4-2. La selección norcoreana, por su parte, contó con dos talentos que actualmente juegan en clubes profesionales europeas: Han Kwang Song, de la Juventus FC, y Park Kwang Ryong, del club austríaco SKN St. Pölten.El partido se desarrolló en un ambiente extraño, al no haber público en el estadio ni ser retransmitido. Sobre la ausencia de espectadores, la Asociación Surcoreana de Fútbol explicó que no fue acordada previamente con la Confederación Asiática de Fútbol, pero dijo no poder cuestionarlo ni presentar quejas, pues el derecho de ventas de entradas y difusión de los partidos corresponden a la asociación de fútbol del país organizador.El encuentro intercoreano del martes fue el primer encuentro clasificatorio para un mundial entre ambas Coreas que se celebra en Pyongyang, y también el primer partido de fútbol intercoreano que acoge la capital norcoreana desde 1990.Tras jugar contra Corea del Norte, Corea del Sur avanza en las eliminatorias regionales con dos victorias y un empate. Su próximo partido será con Líbano el 14 de noviembre.