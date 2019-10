Los partidos encaran la reforma de la Fiscalía

Photo : YONHAP News

Los tres principales partidos de Corea del Sur convocaron el miércoles 16 la primera reunión del consejo consultivo tripartito, para abordar la reforma electoral y de la Fiscalía.El debate se centrará principalmente en el proyecto de ley para crear un equipo especial para investigar irregularidades de funcionarios de alto rango, tema que provoca fuertes discrepancias entre los partidos.Al respecto, el oficialista The Minjoo considera dicha entidad como clave de la reforma procesal, y afirma que no hay que dejar pasar una ocasión única para acometer las reformas que sean necesarias.En cambio, el principal opositor Libertad Corea insiste en que el equipo de investigación especial para altos cargos solo servirá para proteger y encubrir la corrupción de los funcionarios, y asegura que para limitar el poder de la Fiscalía bastará con un reparto de potestades entre fiscales y policía.En tanto, el partido Futuro Bareun coincide con Libertad Corea y estima que equilibrar las potestades entre la policía y la fiscalía es mejor que crear un nuevo equipo de investigación. No obstante, advirtió a Libertad Corea que no podrá evitar las críticas ciudadanas si continúa eludiendo debatir sobre la reforma procesal.