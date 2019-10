Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha recordado las luchas democráticas que marcaron hitos en la historia de Corea del Sur, durante una ceremonia para conmemorar el aniversario de las protestas democráticas de Busan-Masan contra el dictador militar Park Chung Hee en 1979.El mensaje clave del mandatario fue que ¨ningún gobierno podrá imponerse al pueblo mientras Corea del Sur mantenga su excelente historial de defensa de la democracia".Asimismo, recordó que las instituciones no deberían olvidar que existen por el bien de la gente y no para su propio beneficio, y reiteró que el pueblo ha salvado y nutrido la democracia en Corea del Sur con acciones.Por último, el presidente expresó disculpas y condolencias a todas las víctimas del régimen Yushin, cuyos derechos humanos fueron pisoteados por el gobierno dictatorial, y se comprometió a continuar ¨expandiendo¨ la democracia en el país junto con el pueblo.Las protestas democráticas de Busan-Masan de 1979 en contra el régimen de Park Chung Hee condujeron a Corea del Sur hacia un país democrático.