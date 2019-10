La tasa de popularidad del presidente Moon Jae In cae al 39%

Photo : YONHAP News

La tasa de apoyo popular a Moon Jae In bajó al 39%, según reveló un sondeo de Gallup Korea el viernes 18.La encuesta, efectuada del 15 al 17 de octubre entre 1.000 surcoreanos con derecho a voto refleja que solo un 39% apoya la gestión de Moon, mientras que un 53% mostró su desaprobación y un 4% no respondió.Es la primera vez que la tasa de popularidad de Moon cae por debajo del 40%, al tiempo de registrar la mayor tasa de desaprobación, con más del 50%, ampliando la desconfianza de los ciudadanos hacia la actual administración.Por partidos, los simpatizantes del oficialista The Minjoo y del Partido de Justicia son el principal soporte de la gestión presidencial, con un 81% y un 66%, respectivamente, mientras que un 96% de los simpatizantes de Libertad Corea, el principal opositor, y un 85% de Futuro Bareun, mostraron evaluaciones negativas.Como uno de los factores principales de pérdida de confianza destaca el caso del ministro de Justicia, Cho Kuk, por defraudar las expectativas sobre la reforma de la Fiscalía. Además, se observa una mayor caída de apoyo de los treintañeros de tinte neutral e izquierdista, y también de las provincias de Jeolla.En cuanto a la dimisión de Cho Kuk, un 64% se mostró a favor y un 26% en contra.