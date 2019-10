Oficialismo insta a aprobar la ley sobre nueva unidad anti-corrupción

Photo : YONHAP News

El partido oficialista, The Minjoo, exigió el domingo 20 a los partidos políticos priorizar las negociaciones del proyecto de ley sobre establecimiento de una unidad independiente para investigar delitos de altos funcionarios.El llamamiento se produjo un día después de una nueva protesta multitudinaria con velas frente a la Asamblea Nacional para pedir la reforma de la Fiscalía.La formación gobernante se comprometió a acelerar la propuesta para establecer la dirección de investigación criminal de altos cargos, una de las medidas clave de la reforma procesal, argumentando que es una demanda ciudadana, tal como demostró la protesta del sábado.Insistió en que la Asamblea Nacional sometiera a votación el proyecto de ley para establecer dicha unidad independiente en una reunión plenaria a fines de este mes, aunque falte el consenso del conservador Libertad Corea, si las otras tres formaciones dan el visto bueno.Pero esa propuesta va en contra del pacto previo entre oficialismo y tres partidos opositores, que acordaron acometer primero la aprobación parlamentaria de la reforma de la ley electoral.Al respecto, Libertad Corea criticó que la medida busca frenar las investigaciones fiscales en curso sobre el ex ministro de Justicia Cho Kuk y sus familiares, así como encubrir las acusaciones de corrupción de la administración de Moon Jae In.