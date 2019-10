La marca japonesa Uniqlo retira un polémico anuncio publiciario

Photo : YONHAP News

La cadena de ropa japonesa Uniqlo ha optado por retirar un vídeo publicitario, tras ser acusada de presunta intención de difamar a las víctimas de la esclavitud sexual impuesta por el Ejército de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.En el polémico anuncio, una joven pregunta a una mujer de unos 90 años cómo vestía cuando tenía su edad, y la anciana le responde que no recuerda lo que ocurrió hace tanto tiempo.Sin embargo, en su versión en coreano, la mujer responde que no recuerda lo sucedido "hace 80 años", frase que ha causado polémica en Corea al sentir que alude a la ocupación japonesa en la península coreana, cuando numerosas mujeres coreanas fueron llevadas forzosamente por los militares japoneses para servir como esclavas sexuales en sus burdeles.Si bien dicho anuncio causó una ola de indignación entre los surcoreanos, la compañía japonesa ha negado de que el clip tuviera esa connotación.Pese a todo, anunció que desde el día 19 retirará el controvertido vídeo publicitario para respetar a todos y evitar que nadie se sienta incómodo, aunque no tenía intención alguna de burlarse de las esclavas sexuales.