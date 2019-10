Presidencia valora adoptar medidas complementarias a la semana de 52 horas

Photo : YONHAP News

Presidencia ha dado un ultimátum al Parlamento para establecer medidas complementarias a la ley que fija en 52 horas semanales el máximo laboral, cuya aplicación a centros de trabajo con menos de 300 empleados empezará en enero de 2020.En concreto, instó a la Asamblea Nacional a adoptar antes de acabar noviembre normas para minimizar el impacto en los empleadores de reducir las horas semanales de trabajo, resaltando que, de no cumplir el plazo, Cheongwadae adoptará directamente las medidas que considere oportunas.Al respecto, el secretario presidencial de empleo, Hwang Deok Soon, declaró el domingo 20 que lo correcto es las leyes complementarias sobre límites de jornada laboral y gestión flexible del horario semanal sean tramitadas y aprobadas en el Parlamento; pero si el Legislativo no acomete dicha tarea a tiempo, el Ejecutivo no tendrá más remedio que adoptar por su cuenta las medidas pertinentes.El secretario presidencial avanzó que, una de esas medidas, podría ser imponer una moratoria en la aplicación de sanciones por incumplir el nuevo límite máximo semanal de horas.