Moon pide a líderes religiosos cooperación por la unidad nacional

El presidente Moon Jae In mantuvo el lunes 21 una mesa redonda con un grupo de líderes religiosos, a los que pidió su cooperación para lograr la unidad nacional.El mandatario declaró que tanto la reforma de la Fiscalía como la campaña contra la injusticia social, que tanto anhela el pueblo, son actualmente un mero pretexto de contiendas políticas, y que los esfuerzos por promover la unión no están dando resultado. Agregó que la clase política debe reflexionar, pero también puede ser útil la cooperación del sector religioso en el camino hacia la unidad nacional.Al comentario del presidente, uno de los asistentes a la reunión, el monje Wonhaeng del Orden Budista Jogye, comentó que la sociedad surcoreana ha sufrido duros conflictos en los dos últimos meses y las secuelas continúan. Ante esa situación, enfatizó que la religiones no pueden estar libres de responsabilidad.