Trump afirma que él y Kim Jong Un se aprecian y se respetan

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el lunes 21 que posee información muy interesante sobre Corea del Norte y que hay muchos temas en marcha al respecto.Trump hizo esas declaraciones durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en sus primeros comentarios sobre Corea del Norte desde las fallidas negociaciones nucleares bilaterales a nivel de trabajo celebradas en Estocolmo a principios del mes en curso. Al respecto, Trump promocionó los logros de su política sobre Corea del Norte, reiterando nuevamente que EEUU mantendría una guerra importante con el Norte si él no hubiera asumido la presidencia.El presidente estadounidense recalcó que mantiene buenas relaciones con el líder norcoreano Kim Jong Un, alegando que su predecesor, Barack Obama intentó once veces hablar con Kim aunque el hombre al otro lado, "el caballero del otro lado", no atendió su llamada.Trump agregó que Kim y él se aprecian y se respetan, y también dijo, sin entrar en más detalles, que posee información de gran interés sobre Corea del Norte y que hay muchos temas en marcha, que según él conducirán a una importante reconstrucción en algún momento.