El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó el día 22 que se comunica telefónicamente con el líder norcoreano, Kim Jong Un, aludiendo a la existencia una línea de comunicación directa entre Washington y Pyongyang.En tanto el pasado día 11, mientras aclaraba varios puntos sobre el "escándalo de Ucrania", el presidente Trump hizo un comentario similiar, insinuando que conversaba regularmente por telefóno con Kim, al igual que con otros mandatarios de Gobierno.No obstante, esta vez no dio rodeos y dijo claramente que mantiene comunicación telefónica con el líder norcoreano, al tiempo de destacar que Kim no respondió a ninguna de las once llamadas del expresidente Barack Obama, aunque sí habla con él por teléfono.