Moon se compromete a hacer reformas por una sociedad más justa

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se comprometió a impulsar las reformas oportunas para lograr una sociedad más justa, además de destacar la necesidad de aumentar el gasto público.El martes 22 el presidente presentó ante la Asamblea Nacional el presupuesto nacional para 2020, y aprovechó para decir que pudo escuchar la voz del pueblo en torno a la polémica por el ex ministro de Justicia Cho Kuk, quien recientemente dimitió al verse acorralado por presuntos casos de corrupción, tanto personal como de su entorno familiar.El mandatario subrayó que el pueblo desea erradicar los privilegios y las prácticas injustas, además de aplicar criterios más estrictos a los líderes de la sociedad.En particular, destacó que la injusticia educativa es la que más afecta a los ciudadanos y se comprometió a preparar una propuesta para reformar el sistema de acceso a la universidad.Incidió en que el pueblo desea una reforma de la Fiscalía y solicitó a la Asamblea Nacional que aprobara rápidamente los proyectos de ley relacionados, además de crear una unidad independiente para investigar delitos de corrupción de altos cargos.En cuanto al proyecto presupuestario nacional, estimado en 513,5 billones de wones para 2020, subrayó la importancia de aumentar el gasto público para el próximo año, argumentando la necesidad de adoptar una política expansiva ante la difícil coyuntura actual de la economía surcoreana.