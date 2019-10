Pompeo anticipa nuevas estrategias hacia Corea del Norte

Photo : KBS News

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció el martes 22 que las fracasadas estrategias del pasado no servirán para inducir a Corea del Norte hacia la desnuclearización.Así lo expresó durante una actividad organizada por la Fundacion Heritage, un think-tank estadounidense de tinte conservador, al enfatizar que para convencer a Kim Jong Un de renunciar a las armas nucleares no pueden usar planes frustrados. Afirmó que hasta alcanzar los objetivos trazados todavía queda mucho por hacer, pero Washington realizará una nueva y distinta aproximación al problema nuclear norcoreano.Pero al no hacer comentarios sobre el fracaso de administraciones anteriores, se estima que el secretario de Estado aludió a un cambio de estrategia sobre el método usado por Estados Unidos hasta la fecha, que consiste en partir de un diálogo al máximo nivel para luego bajar a las negociaciones a nivel de trabajo y por último concretar los detalles.En paralelo, el Ministerio de Justicia estadounidense anunció haber finalizado los trámites para confiscar el carguero norcoreano Wise Honest, detenido por incumplir las sanciones de la ONU.