Esposa del ex ministro de Justicia comparece ante el juez

Chung Kyung Shim, esposa del ex ministro de Justicia Cho Kuk, compareció el miércoles 23 ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl para una audiencia sobre la solicitud de la fiscalía para emitir una orden de arresto en su contra.Antes de entrar a la corte, Chung dijo a la prensa que actuaría con sinceridad durante la audiencia. La mujer del ex ministro está acusada de 11 cargos, incluidos obstrucción a la justicia y falsificación de documentos oficiales y privados, y el tribunal podría adoptar una decisión sobre si emitir orden de arresto o no el miércoles por la noche.Hasta la fecha es la primera aparición en público de Chung, quien hasta la fecha logró esquivar la atención de los medios en las siete ocasiones en que fue llamada a declarar por la Fiscalía.Chung también se enfrenta a cargos como malversación de fondos, incumplimiento de leyes del mercado de capitales y ocultamiento de bienes derivados de inversiones familiares en un fondo de capital privado, asociado a presuntas irregularidades.