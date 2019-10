La ONU dice respetar la soberanía de Seúl ante controversias sobre la DMZ

Photo : YONHAP News

El Comando de las Naciones Unidas emitió el miércoles 23 un comunicado afirmando que la ONU respeta plenamente la soberanía de Corea del Sur, en relación a las restricciones de acceso a la Zona Desmilitarizada de Corea (DMZ).Concretamente, el comunicado señala que la ONU ha mantenido una estrecha y continuada cooperación con Corea del Sur durante más de 65 años para garantizar la paz y la seguridad en la península coreana. Así, desmintió algunas noticias sobre limitación de acceso a la zona desmilitarizada en áreas no militares, explicando que a partir de 2018 aprobaron el 93% de las 2.220 solicitudes presentadas.Agregó que tan solo limitaron el acceso de aquellos que no presentaron los documentos requeridos o que solicitaban recorrer áreas inseguras de la DMZ.El detonante fueron los comentarios del ministro de Reunificación, Kim Yeon Chul, quien durante la auditoría parlamentaria del día 21, reconoció la necesidad de mejorar el marco legal sobre la autorización de acceso a la DMZ con fines no militares, además de señalar que la autoridad de la ONU para restringir el acceso se limita a los sectores militares, en base al Acuerdo de Armisticio.