La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung Wha, declaró el jueves 24 el empeoramiento de relaciones con Japón, que el entendimiento mutuo ha mejorado y que la discrepancia de posturas es menor, aunque no tanto como para zanjar las fricciones.La canciller puntualizó que si bien los esfuerzos continúan por mejorar la situación, persiste el desacuerdo sobre los dictámenes del Tribunal Supremo surcoreano contra firmas niponas por explotación laboral durante el colonialismo, y las posteriores restricciones comerciales del Gobierno japonés.Aún así, la ministra subrayó la mejora del entendimiento entre Seúl y Tokio, aunque no entró en detalles sobre temas o posturas en las que han mejorado las discrepancias entre ambas naciones.En todo caso, aclaró que por ahora la suspensión del acuerdo GSOMIA, sobre intercambio de información militar confidencial entre Corea y Japón, no figura en la agenda de debate.