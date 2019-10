La clase política respalda la detención de la esposa del extitular de Justicia

Photo : YONHAP News

La clase política ha respaldado la orden judicial solicitando prisión preventiva para Chung Kyung Sim, esposa del exministro de Justicia.El partido oficialista The Minjoo dijo respetar la decisión del juez, al tiempo de expresar que las dudas se irán despejando a medida que avance el proceso penal. Sin embargo, enfatizó que dicho caso no debería obstaculizar la reforma de la Fiscalía.Por su parte el principal opositor, Libertad Corea, calificó la detención de Chung de "decisión obvia" y exhortó a ampliar la investigación hasta llegar al exministro de Justicia.En esa misma línea, el Partido Futuro Bareun instó a la Fiscalía a no aplazar la citación y el interrogatorio del exministro, mientras que exigió una disculpa del presidente Moon Jae In al pueblo por el caos provocado por su mala elección.El Partido Justicia, en tanto, dijo respetar la decisión del Poder Judicial e instó a la clase política a dejar el tema en manos de la justicia, para centrarse de lleno en las reformas en marcha en el Parlamento y en legislar para mejorar el bienestar de los ciudadanos.