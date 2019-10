Intentan hackear a las ONGs de ayuda a Corea del Norte

Photo : KBS News

Varios medios de comunicación divulgaron el jueves 24 intentos de hackeo contra empleados de organizaciones no gubernamentales de ayuda humanitaria a Corea del Norte.Citando un informe de Lookout, una empresa de seguridad estadounidense, los intentos de pirateo informático afectan desde principios de este año a trabajadores del Programa Mundial de Alimentos, Unicef y Cruz Roja Internacional, todas entidades relacionadas con ayuda al Norte, mediante envío de un enlace con invitación a una encuesta o un documento en línea que llevaba a una web falsa.Según AFP, por ahora se desconoce quién está tras esa maniobra o si tuvo éxito el hackeo. El medio estadounidense Axios subraya que el informe no concreta quiénes son los autores, si bien no se descarta que Corea del Norte esté involucrado.