Moon solicita reformar el sistema de ingreso universitario

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In lideró el viernes 25 una reunión a nivel ministerial sobre Educación, por primera vez desde su toma de posesión en 2017.Durante el encuentro, el mandatario solicitó reformar el sistema de ingreso universitario para impedir que la ciudadanía siga viendo la educación como un mecanismo que sirve para heredar el estatus y los privilegios sociales de sus padres.Al enfatizar la importancia de implementar un sistema educativo justo, el jefe de Estado matizó que el sistema de ingreso universitario debe recurrir a otras vías, además de preservar los métodos objetivos de calificación académica.En particular, apuntó a las universidades principales de Seúl, y solicitó a los ministros la adopción de medidas urgentes para corregir el desequilibrio excesivo que genera la admisión mediante métodos que adoptan criterios de calificación dudosos o no académicos.Al respecto, la vice premier de Educación, Yoo Eun Hye, dijo que realizarán inspecciones in situ, y que a partir de esa base definirán criterios para reforzar la equidad del sistema de ingreso universitario, que serán anunciados antes del fin de noviembre.