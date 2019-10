Photo : YONHAP News

Corea del Norte advirtió a Estados Unidos de no intentar aprovechar la "buena relación" entre el líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente estadounidense Donald Trump para ganar tiempo.En concreto, Kim Yong Chol, presidente del Comité de Paz Corea-Asia Pacífico norcoreano, emitió el domingo 27 un comunicado resaltando que actualmente Washington recurre desesperadamente a una política hostil contra Pyongyang, calculando mal la paciencia del Norte.Asimismo, cuestionó que Estados Unidos insistiera en una desnuclearización total y verificada de la península coreana durante la reunión de la Asamblea General de la ONU, alegando que Washington intenta aislar al régimen norcoreano en vez de aceptar la exigencia del Norte de elaborar nuevas propuestas de cara a negociaciones nucleares.Destacó que la estrecha relación personal entre Kim y Trump ha ayudado a mantener los lazos entre los dos países pese a los actos de hostilidad de Estados Unidos, pero no garantizará futuras tensiones entre Pyongyang y Washington pues "todo tiene un límite".El funcionario norcoreano destacó que no solo no ha habido progresos sustanciales entre ambos países, sino que continúan las hostilidades y en cualquier momento podría haber un intercambio de fuego.