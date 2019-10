La Asamblea da voz a los representantes de los grupos parlamentarios

Photo : KBS News

El lunes 28 comenzarán las intervenciones de representantes de los grupos parlamentarios, que se llevarán a cabo durante tres días.El representante parlamentario del oficialista, Lee In Young, intervendrá el día 28 y se centrará en destacar la importancia de velar por la "justicia", un tema candente tras la polémica en torno al ex ministro de Justicia Cho Kuk, por las acusaciones de corrupción tanto directas como hacia su entorno. También reiterará la necesidad de aprobar las propuestas de ley para establecer una unidad independiente destinada a investigar delitos de altos funcionarios.Mientras, el martes 29, la jefa parlamentaria del principal partido opositor Libertad Corea, Na Kyung Won, expresará el rechazo a la "gestión gubernamental unilateral" de la Administración de Moon Jae In, y a la decisión de la Asamblea Nacional de usar la vía rápida legislativa (fast-track) para debatir y aprobar una reforma electoral, así como para crear el organismo anti-corrupción para investigar a altos cargos.Oh Shin Hwan, representante parlamentario de Futuro Bareun, por su parte, planea intervenir el día 30 para diagnosticar los fracasos en economía, diplomacia, seguridad y la gestión de personal del actual gobierno, además de proponer soluciones a los problemas pendientes.En tanto, el día 31 habrá dos reuniones parlamentarias para revisar los 164 proyectos de ley aprobados en el Comité sobre Legislación y Judicatura el pasado día 24, incluida una enmienda para ampliar la educación gratuita a los alumnos de bachiller.