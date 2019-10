Lee Nak Yon destaca como primer ministro con más tiempo en el cargo

Photo : YONHAP News

Lee Nak Yon se ha convertido en el primer ministro surcoreano con mayor tiempo en el cargo, desde que la nación adoptara el sistema de elecciones presidenciales directas en 1987.Desde el lunes 28, Lee se ha convertido en la persona que más tiempo lleva como premier en activo, con un total de 881 días, superando el récord del ex primer ministro, Kim Kwang Sik, quien ocupó dicho cargo durante 880 días en la administración del ex presidente Lee Myung Bak.Lee, quien previamente fue periodista por unos 20 años, siempre brilló en las interpelaciones parlamentarias sobre gestión gubernamental al Estado con sus punzantes epigramas, al tiempo de destacar por su minuciosidad en las tareas y por su liderazgo.Recientemente ha reforzado sus logros diplomáticos tras reunirse en Tokio con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en un intento de aliviar la tensión comercial y diplomática entre ambas naciones.La atención ahora se centra en saber si el premier se postulará a las próximas elecciones generales de abril. Pese a que el presidente Moon Jae In aclaró que por ahora no planea reestructurar su gabinete, no se descarta que dimita y regrese al oficialista The Minjoo en enero o febrero del próximo año, para contribuir a la victoria del partido en los próximos comicios.