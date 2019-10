Continúan las manifestaciones sobre la reforma de la Fiscalía

Photo : YONHAP News

El sábado 26 fueron convocadas varias protestas masivas en Seúl para exigir la reforma de la Fiscalía, tras el arresto de Chung Kyung Sim, esposa del ex ministro de Justicia, Cho Kuk.Concretamente, la onceava protesta con velas auspiciada por una coalición ciudadana tuvo lugar cerca de la sede de la Asamblea Nacional en Yeouido, Seúl, para exigir una rápida aprobación parlamentaria de los proyectos de ley para reformar la Fiscalía y establecer una unidad independiente para investigar los delitos cometidos por altos cargos.Los manifestantes marcharon hacia la sede del principal opositor, Libertad Corea, y se dispersaron sobre las 9 de la noche.En tanto, otra manifestación similar fue convocada junto a la estación de Seocho, al sur de la capital, cerca de la oficina de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl, solicitando liberar a la esposa del ex titular de Justicia, criticando la presión de los fiscales sobre la familia de Cho Kuk.Asimismo, varios grupos conservadores contraprogramaron el mismo día manifestaciones en varios rincones de Seúl solicitando el arresto de Cho Kuk, a quien consideran cómplice de su esposa, además de exigir la renuncia del presidente Moon Jae In por designar a Cho como ministro.