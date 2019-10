Un terremoto de magnitud 3,4 sacude el sur del país

Photo : YONHAP News

Un terremoto de magnitud 3,4 sacudió el domingo 27 la provincia de Gyeongsang del Sur de Corea del Sur, si bien por ahora no se han reportado daños ni heridos.Según informó la Administración Meteorológica de Corea, el terremoto ocurrió a las 3:37 de la tarde a unos 15 kilómetros al sur del condado de Changnyeong, provincia de Gyeongsang del Sur. El epicentro fue registrado a una profundidad de 11 kilómetros bajo la superficie terrestre.Los temblores pudieron sentirse el domingo en toda la provincia de Gyeongsang del Sur, y en algunas zonas de Jeolla del Sur y de Busan.Varias llamadas de emergencia reportaron vibraciones, no obstante, el terremoto no afectó la operativa de las centrales nucleares ni de los trenes de alta velocidad KTX próximos a esa localidad.El temblor del domingo es el segundo mayor del año en territorio surcoreano, después del terremoto de magnitud de 3,9 registrado en julio en la localidad Sangju, provincia de Gyeongsang del Norte.