Fiscalía denuncia a los directores del servicio de coche compartido TADA

Photo : YONHAP News

La Fiscalía surcoreana acusó a los representantes de TADA, un servicio de coche compartido, declarando ilegal dicho negocio basado en aplicaciones móviles.Concretamente, la oficina de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl presentó el lunes 28 cargos contra Lee Jae Woong, director ejecutivo de la aplicación para car-sharing, SoCar, y el jefe de su filial, Value Creators & Company (VCNC), Park Jae Uk, que opera el servicio de alquiler de vehículos con conductor, TADA.Lee y Park enfrentarán un juicio sin detención física por los presuntos cargos de administrar el negocio de alquiler de furgonetas de once plazas bajo el nombre de TADA sin licencia de taxi adecuada, a pesar de proveer conductores.En febrero, una asociación de taxistas en Seúl presentó una denuncia contra los dos empresarios, mientras TADA argumenta que su negocio está dentro de los límites legales basados en una excepción que permite ofrecer el servicio de alquiler de furgonetas de entre 11 y 15 asientos con los conductores respectivos.La Fiscalía determinó que TADA es un servicio de taxi pagado, y no un negocio de alquiler de vehículos que viene con un conductor, dado que los usuarios perciben que están tomando un taxi en lugar de estarlo rentando.