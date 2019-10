Un ex alcalde norteamericano fue presionado para remover la estatua de las esclavas sexuales

Photo : YONHAP News

Una organización civil estadounidense reveló el lunes 28 que Frank Quintero, ex alcalde de Glendale (estado de California), fue presionado por el Consulado General de Japón en Los Ángeles para que retirara la estatua en honor a las víctimas coreanas de la esclavitud sexual impuesta por Japón en tiempos de guerra.Durante una sesión de preguntas y respuestas tras la proyección de la película documental ¨Shusenjo: The Main Battleground of Comfort Women Issue¨, el ex funcionario norteamericano declaró que el cónsul general japonés, Mutoh Akira, le dijo que su ¨única misión como cónsul es remover dicha estatua¨.Frank Quintero tuvo un papel decisivo en la instalación de la Estatua de la Joven de la Paz en la biblioteca central de Glendale durante su mandato. El monumento celebra este año su sexto aniversario.