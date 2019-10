Fallece la madre del presidente Moon Jae In

Photo : YONHAP News

Kang Han Ok, madre del presidente Moon Jae In, falleció el martes 29 a la edad de 92 en un hospital de Busan, donde la anciana fue internada por su delicado estado de salud. Es la primera vez que un presidente en activo sufre la pérdida de su madre.Sobre el funeral, la portavoz presidencial Ko Min Jung anunció que las exequias durarán tres días en la Iglesia Namcheon, pero será una ceremonia íntima -solo para familiares- y no recibirán ni visitas ni coronas fúnebres.El presidente retomará sus labores inmediatamente después de atender al funeral, pero la reunión sobre medidas anticorrupción -programada para el 31 de octubre- ha sido cancelada.