EEUU no pidió a Corea del Sur asumir el coste de los activos estratégicos

Photo : YONHAP News

Estados Unidos no habría exigido a Corea del Sur compartir los gastos de desplegar activos estratégicos en la península surcoreana.Una fuente de Exteriores explicó el día 30 que durante las onceavas negociaciones sobre reparto de gastos de defensa, EEUU no pidió Corea del Sur compartir los gastos de despliegue de activos estratégicos, como bombarderos con capacidad nuclear, aviones de combate o submarinos nucleares que, con base en las islas Guam, son movilizados hacia la península coreana de considerarlo necesario.No obstante, el lado estadounidense solicitó que Corea del Sur asuma el salario de los soldados, del personal de administración de sus bases y los gastos por desplazamiento familiar. No obstante, si Corea del Sur admite dichas condiciones, implicaría que los soldados estadounidenses se hallan en "misión de seguridad" y no "en calidad de aliados".Hasta la fecha ambas partes han mantenido dos rondas de negociaciones y la tercera está programada para noviembre en Corea del Sur.Corea del Sur pagó en 2019 un total de 1 billón 38 mil 900 millones de dólares por gastos de defensa compartida.En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump expresó el martes 29 que Corea del Sur debería pagar 70 billones de wones por mantener a las tropas estadounidenses y calificó a Corea del Sur de "gran abusador".