Cancelación de APEC obliga al presidente a reprogramar su viaje a Latinoamérica

Photo : KBS News

Presidencia avanzó el jueves 31 que, tras conocer la cancelación de la Cumbre del Foro APEC por parte del Gobierno de Chile, está atento a la situación.Probablemente, la cancelación del encuentro obligará a reprogramar el viaje del presidente Moon Jae In a América Latina, previsto para entre los días 13 y 19 de noviembre, con Chile y México como destinos.Por ahora se estima que la visita del mandatario a Chile será suspendida, pues el principal objetivo del viaje era participar en la Cumbre del APEC. No obstante, no será fácil cambiar o cancelar la visita a México al ser un compromiso bilateral, y por tanto se desconoce cómo el Gobierno surcoreano reprogramará la agenda del mandatario.