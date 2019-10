Corea y EEUU no aluden aún a cifras exactas sobre gastos de defensa

Photo : YONHAP News

El nuevo embajador de Corea del Sur para Estados Unidos, Lee Soo Hyuk, ha manifestado sobre el reparto de gastos de defensa entre Seúl y Washington, que no hay necesidad de aferrarse a los números, ya que las negociaciones apenas están en fase inicial.El diplomático hizo esta intervención el miércoles 30 en Washington D.C. durante una mesa redonda con la prensa, al especificar que las autoridades negociadoras aún no han entrado en la fase de detalle por apartados. Agregó que, en todo caso, y como Estados Unidos exige un cuantioso aumento de la aportación de Corea del Sur a los gastos de defensa combinada, habrá que centrarse en conocer bien la intención de ese país norteamericano a medida que avancen las negociaciones.El embajador aseveró que por ahora no es clara la exigencia de Estados Unidos, al no haber detalles sobre cuánto pide exactamente y en qué término.