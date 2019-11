Cursan orden de arresto contra el hermano menor del ex ministro de Justicia

Photo : YONHAP News

El Tribunal Distrital Central de Seúl cursó la noche del jueves 31 una orden de arresto contra el hermano menor del ex ministro de Justicia, Cho Kuk, tras desestimar la primera solicitud presentada por la Fiscalía el día 9.Previamente, el hermano de Cho fue sometido a interrogatorio en calidad de acusado, aunque acudió en silla de ruedas y con un collarín en el cuello. Durante seis horas de duración, el sospechoso insistió en que no podía ser arrestado por mal estado de salud.Negó la mayoría de las acusaciones y dijo no haberse divorciado intencionadamente para desviar su patrimonio y evitar cancelar su deuda, aunque sí reconoció haber recibido cierta cuantía de dinero por facilitar el ingreso de dos personas en la Academia Woongdong, hecho que complica la situación procesal de la familia del ex ministro de Justicia, al ser altos directivos de esa academia.Mientras, el plazo de arresto de Chung Kyung Sim, esposa de Cho Kuk, fue ampliado hasta el 11 de noviembre.