EEUU insinúa la posibilidad de no aplicar aranceles a los vehículos importados

Photo : YONHAP News

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, planteó que Washington podría no imponer aranceles a vehículos importados a finales de mes.Durante una entrevista con Bloomberg el día 3, Ross afirmó que Estados Unidos tuvo "un buen diálogo" con fabricantes de automóviles de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, y expresó que podría no ser necesario que la Administración de Donald Trump imponga elevados aranceles a productos de esos países.El funcionario estadounidense subrayó que Washington espera que las negociaciones mantenidas a nivel particular con empresas sobre sus planes de inversión, den un rédito suficiente como para no tener que recurrir a la sección 232 de la ley comercial estadounidense, bien de forma total o parcial.Estados Unidos decidirá hasta el 13 de noviembre si imponer o no aranceles de hasta un 25% a vehículos y repuestos importados, que según sostiene, representan una amenaza para la seguridad nacional de su país.