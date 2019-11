Funcionario de EEUU vincula la paz a un mejor futuro de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Mientras las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington continúan estancadas, un alto funcionario estadounidense ha aludido a la necesidad de acabar con las hostilidades entre ambos países y a la importancia de establecer un sistema de paz en la península coreana para que Corea del Norte pueda tener un mejor futuro.El subsecretario adjunto de Estado estadounidense para Asia-Pacífico, Alex Wong, declaró el martes 5 durante un foro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que el "ambiente bélico" instalado en la península coreana durante siete décadas no puede continuar. Agregó que implementar un sistema de paz no es sencillo, pero es anhelado con pasión.Además, definió el establecimiento de un sistema de paz como eje central de la Declaración de Singapur, emitida por los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos en junio de 2018, y como un factor indispensable para concretar la visión del presidente Donald Trump de "un futuro más brillante para Corea del Norte".Si bien Wong no entró en detalles sobre procedimientos para arraigar un sistema de paz en la península coreana, resulta inusual que un alto funcionario de Washington haga este llamamiento, mientras las negociaciones con Pyongyang siguen paralizadas.