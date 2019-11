Corea del Norte participará en la Conferencia sobre No Proliferación de Moscú

Photo : YONHAP News

Mientras las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington permanecen estancadas, el director para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores norcoreano, Jo Chol Su, llegó el martes 5 a Rusia para asistir a la Conferencia sobre No Poliferación de Moscú, que comenzará el 7 de noviembre.El encuentro congrega a expertos del sector público-privado y académico sobre no proliferación de armas, y a la edición 2019 acudirán unos 300 participantes de cuarenta naciones. En representación de Estados Unidos y de Corea del Sur, asistirán -respectivamente- el enviado especial del Departamento de Estado para Corea del Norte, Mark Lambert, y el principal negociador para el tema nuclear surcoreano, Lee Do Hoon.Por ahora, la atención se centra en saber si en Moscú habrá contactos entre estas autoridades y el aludido funcionario norcoreano.