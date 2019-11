Corea registra el mayor superávit por cuenta corriente en once meses

Photo : YONHAP News

La balanza por cuenta corriente de Corea del Sur logró en septiembre el mayor superávit de los últimos once meses, gracias al buen desempeño de la balanza de bienes.El Banco de Corea ilustró al respecto que, durante septiembre, el excedente en la balanza por cuenta corriente alcanzó 7.480 millones de dólares, volumen inferior al registrado el mismo mes de 2018, pero un aumento importante respecto a octubre de ese año. Asimismo, destacó el protagonismo en dicho récord el superávit de la balanza de bienes, al ser el más elevado en once meses.No obstante, las exportaciones bajaron un 10,3% al no poder contener la hemorragia de diez meses consecutivos, principalmente al ralentizarse la recuperación del mercado internacional de semiconductores y el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que afecta a toda la economía mundial.Las importaciones, por su parte, registraron un descenso interanual del 3%, bajando por quinto mes consecutivo, pues aunque aumentaron las importaciones de bienes de consumo, como electrodomésticos y automóviles, retrocedieron las de materias primas por el abaratamiento del crudo.En tanto, la balanza de servicios arrojó un déficit de 2.510 millones de dólares.