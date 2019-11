Japón no sintoniza con la propuesta surcoreana sobre las víctimas laborales

Photo : YONHAP News

La prensa nipona se hizo eco el miércoles 6 de la negativa del Gobierno japonés a la propuesta del presidente parlamentario surcoreano, Moon Hee Sang, quien propuso recaudar donativos de empresas y particulares de ambos países para indemnizar a los surcoreanos que fueron víctimas de explotación laboral durante el colonialismo japonés.Citando a una fuente del Gobierno japonés, la emisora NHK divulgó que tanto el Gobierno como el Partido Liberal Democrático de Japón no pueden acceder a la propuesta de Moon, pues parte de la premisa de que las empresas japonesas han de abonar la indemnización.También resaltó que en ningún caso Tokio destinará fondos nacionales a compensar a las víctimas y que "no cambiará de opinión", tal como explicó el primer ministro Shinzo Abe durante el encuentro con el presidente Moon Jae In del día 4.