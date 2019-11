Negociador nuclear surcoreano coincidirá con autoridad norcoreana en Moscú

Photo : YONHAP News

Lee Do Hoon, director de Negociaciones de Paz de la Península Coreana del Ministerio de Exteriores, viajará a Moscú el jueves 7 para reunirse con el viceministro de Exteriores de ese país, Igor Morgulov, en un encuentro de delegados para el diálogo sobre el tema nuclear norcoreano.La reunión tendrá lugar el viernes 8 (hora local) y su agenda incluye como temas principales la desnuclearización y la paz en la península coreana, así como medidas de cooperación para lograr avances reales en el proceso hacia esa meta.Además, Lee asistirá a la Conferencia sobre No Proliferación de Moscú, a la que acudirá también el director para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores norcoreano, Jo Chol Su. De ahí que actualmente hay conjeturas sobre si estas autoridades mantendrán algún tipo de conversación, aunque sea breve, durante el encuentro.También podría haber contactos entre funcionarios de Pyongyang y Washington, ya que en la Conferencia sobre No Proliferación estará presente el enviado especial para Corea del Norte del Departamento de Estado estadounidense, Mark Lambert.