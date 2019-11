EEUU insiste en realizar maniobra aérea conjunta con Corea del Sur

Photo : Getty Images Bank

Estados Unidos ha anticipado que pese a las críticas de Corea del Norte y al margen de su reacción, mantendrá la maniobra aérea programada con Corea del Sur.El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Dave Eastburn, declaró al respecto que Washington no modificará ni las fechas ni la dimensión del ejercicio a capricho del régimen de Pyongyang, y recordó que los objetivos de la maniobra son revisar el nivel de preparación militar y mejorar la capacidad táctica de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses.El vocero no detalló ni el nombre del entrenamiento ni su envergadura, pero dio a entender que Estados Unidos podría reducir su dimensión al puntualizar que la maniobra no obstruirá el diálogo diplomático con Corea del Norte.Sin embargo, a la pregunta de si Estados Unidos valora realizar en diciembre el ejercicio aéreo Vigilant Ace, Eastburn respondió que nadie ha dicho nada al respecto, negando dicha posibilidad.