Enviados de Pyongyang y Washington mantienen un breve encuentro en Moscú

Photo : YONHAP News

Mientras las negociaciones nucleares entre Corea del Norte y Estados Unidos permanecen estancadas, la Conferencia de No Proliferación 2019 arrancó en Moscú, donde asisten autoridades de ambas naciones y de Corea del Sur.A la recepeción de bienvenida, celebrada el día 7 en Moscú, hora local, acudieron el principal negociador para el tema nuclear surcoreano, Lee Do Hoon, el director para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores norcoreano, Jo Chol Su, y el enviado especial del Departamento de Estado estadounidense para Corea del Norte, Mark Lambert.Uno de los asistentes reveló que los representantes de Washington y Pyongyang conversaron durante unos cinco minutos en el evento, si bien no ofreció más detalles al respecto. Tampoco mantuvieron posterior contacto, reflejando el estado actual de la relación entre ambos países.La conferencia durará hasta el día 9 y reúne a expertos públicos, privados y académicos en no proliferación de armas. La presente edición ha congregado a unos 300 participantes de hasta cuarenta países.En la sesión del viernes 8 hay programada una intervención del representante norcoreano, donde presumiblemente explicará la postura de Pyongyang sobre las negociaciones sobre desnuclearización con Washington, mientras la atención se centra en saber si mantendrá algún contacto posterior con las autoridades surcoreanas y estadounidenses.