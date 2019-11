The Minjoo lanza una propuesta para atraer jóvenes al Ejército

Photo : YONHAP News

El partido oficialista The Minjoo continúa lanzando promesas relacionadas con los jóvenes de cara a las elecciones generales del próximo año.Concretamente, el think-tank del partido destacó la necesidad de optar por servicio militar voluntario al disminuir la población.En un informe publicado el jueves 7 señalan que el número de varones surcoreanos de entre 19 y 21 años bajará de 1 millón en 2019 a 460 mil en 2040, y el servicio militar obligatorio impedirá mantener la magnitud actual de las tropas. Por tanto, propuso combinar el servicio militar obligatorio de 18 meses con otro voluntario, pero aumentar gradualmente el número de soldados voluntarios.Sin embargo, la cúpula directiva de The Minjoo se mostró cautelosa ante este informe, y explicó que por ahora no han mantenido ningún debate oficial para convertir esa iniciativa en una una promesa electoral.El principal partido opositor, Libertad Corea, por su parte, criticó que The Minjoo solo desea ganar la simpatía de los jóvenes para aumntar su apoyo de cara a las generales, en vez de examinar el impacto que dicha medida podría tener en la seguridad nacional.