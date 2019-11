Ex presidente Chun Doo Hwan juega al golf pese a tener alzheimer

Photo : YONHAP News

Un vídeo recientemente revelado muestra al ex presidente Chun Doo Hwan jugando al golf, aunque no compareció ante el juez por un caso de difamación alegando motivos de salud.Lim Han Sol, número dos del Partido Justicia, reveló el jueves 7 un vídeo donde aparece Chun, con aparente buen estado de salud, pese a que su abogado alegó que sufría de alzheimer.En el vídeo, Lim se acerca a Chun en un campo de golf y le pregunta por la violenta represión del Movimiento Democrático de Gwangju de mayo de 1980, pero el ex presidente niega su participación, alegando que no estaba en condiciones de dar la orden de disparar.Mientras Chun jugaba al golf el jueves 7 tuvo lugar la séptima audiencia en su contra por difamar al sacerdote activista Cho Chul Hyun, quien dijo haber presenciado cómo los militares disparaban contra civiles desde helicópteros durante la sangrienta represión de una protesta civil en contra del expresidente.