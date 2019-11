El Gobierno exhibe los logros del medio mandato de Moon Jae In

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano ha divulgado un informe con los principales logros de la Administración de Moon Jae In, que el día nueve cruza el ecuador de su mandato.Un documento de 64 páginas difundido el jueves 7 evalúa que Moon ha pertrechado las bases de una nueva relación entre Seúl y Pyongyang, destacando que la actual administración logró tres cumbres intercoreanas y un encuentro entre los líderes de las dos Coreas y Estados Unidos en la aldea de la tregua de Panmunjeom.También destaca la escasez de hostilidades en la Zona Desmilitarizada y las tareas de búsqueda de los restos de soldados caídos durante la Guerra de Corea.En cuanto a logros diplomáticos, ofrece un recuento de nueve cumbres entre el presidente Moon Jae In y su homólogo estadounidense Donald Trump, y destaca el rol activo de Corea en el proceso de paz en la península coreana, como parte directamente implicada en la desnuclearización de Corea del Norte y el establecimiento de paz en la zona.En materia económica, refleja que Corea se ha convertido en el séptimo país del mundo en unirse club 30/50, es decir, de países con más de 50 millones de habitantes y más de 30 mil dólares de renta per cápita, enfatizando la solidez de la economía surcoreana.Finalmente, destaca que en septiembre la tasa de empleo alcanzó un 67,1%, un 0,3% más a nivel interanual, mientras que la tasa de desempleo bajó un 0,5% hasta registrar un 3,3%, y concluye que el empleo ha mejorado notablemente durante el mandato de Moon.