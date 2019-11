Moon se reunirá con representantes de los principales partidos políticos

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ofrecerá el domingo 10 una cena a los líderes de los cinco principales partidos del país en la Casa Azul, Cheongwadae, por primera vez en 115 días desde su último encuentro, mantenido el 18 de julio para adoptar estrategias ante las represalias económicas de Japón.Por ahora han confirmado su asistencia los representantes de esos cinco partidos: Lee Hae Chan de The Minjoo, Hwang Kyo Ahn de Libertad Corea, Sohn Hak Kyu de Futuro Bareun, Shim Sang Jeong del Partido Justicia, y Chung Dong Young de Partido Democracia y Paz.La cena fue iniciativa de Cheongwadae para agradecer a los dirigentes políticos su visita al altar en homenaje a la madre del mandatario, recientemente fallecida, para expresar sus condolencias.Se trata de una puerta cerrada y en la que no se debatirá sobre asuntos políticos. Sin embargo, parece difícil evitar que los líderes políticos comenten los temas más candentes del momento, como la reforma electoral y la de la Fiscalía, o la suspensión del GSOMIA.