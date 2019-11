Sondeo muestra un cuasi empate en apoyo a la gestión gubernamental

Photo : KBS News

Al comenzar la segunda mitad de mandato del presidente Moon Jae In, KBS ha organizado un sondeo para saber la evaluación de los ciudadanos sobre la gestión gubernamental.En la encuesta destaca el cuasi empate entre aprobación y desaprobación a la gestión del mandatario, pues las opiniones a favor y en contra registraron respectivamente un 49,7% y un 46,6% entre los consultados, mientras la diferencia entre ambos porcentajes se incluye en el margen de error del sondeo.Así, el Gobierno de Moon Jae In obtiene mejor calificación en relaciones exteriores e intercoreanas, seguidas por la política de bienestar y la reforma política. Sin embargo, suspende en políticas económicas, incluida la creación de empleo y las políticas inmobiliarias.A la pregunta de quién es el principal responsable de este antagonismo político, un 45% culpó a la oposición, mientras que un 30% señaló al presidente Moon.En cuanto al candidato favorito para próximo presidente, un 20,9% eligió al primer ministro Lee Nak Yon, seguido del líder del partido opositor Libertad Corea, Hwang Kyo Ahn, con un 10,7%.Por otro lado, un 36,6% dijo apoyar al partido en el poder, The Minjoo, mientras que un 21,2% optó por Libertad Corea, al que siguieron el Partido Justicia y el Partido Futuro Bareun, en ese orden.El sondeo fue efectuado entre 1.000 ciudadanos mayores de 19 años. Presenta un margen de error de 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.