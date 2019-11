Alto diplomático norcoreano insta a EEUU a posicionarse hasta fin de año

Photo : KBS News

El director para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores norcoreano, Jo Chol Su, afirmó que Corea del Norte espera hasta fin de año una respuesta por parte de Washington, al tiempo de subrayar que la "ventana de oportunidad" se cierra un poco cada día.Jo hizo tal comentario el viernes 8, hora local, en Rusia, durante la Conferencia de No Proliferación de Moscú 2019.Durante la sesión de preguntas y respuestas, a la que también asistieron el principal negociador para el tema nuclear surcoreano, Lee Do Hoon, y el enviado especial del Departamento de Estado para Corea del Norte, Mark Lambert, el funcionario norteño recalcó que Pyongyang ha hecho todo lo posible para mostrar su voluntad de avanzar en los asuntos de la península coreana, pero para solucionar el problema es necesario que Washington responda.Al ser preguntado por sus perspectivas sobre desnuclearización si el presidente estadounidense Donald Trump no fuera reelegido el próximo año, enfatizó que la relación entre Pyongyang y Washington hasta ahora se ha basado en la relación personal de sus líderes.Por otra parte, y según informan, hasta la fecha no ha habido contactos sustanciales en Rusia entre las autoridades de Corea del Sur y Estados Unidos, y el aludido funcionario norcoreano.