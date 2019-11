Moon promete acercarse al pueblo en la segunda mitad de mandato

Photo : YONHAP News

Tras superar el ecuador de su mandato, el presidente Moon Jae In agradeció a los ciudadanos su continuo apoyo y se comprometió a acercarse más al pueblo con humildad, durante el periodo restante.Durante la reunión de secretarios y asesores del día 11 en Cheongwadae, el mandatario describió sus dos años y medio de presidencia transcurridos hasta la fecha un periodo de "transformación" del país, para superar el pasado y avanzar hacia un nuevo futuro. Así, Moon dijo haber trabajado por construir un país en el que todos puedan vivir bien, por lograr el bienestar de los ciudadanos.Respecto a Corea del Norte, destacó que el Gobierno encara muchas dificultades pero no hay más opción que instaurar la paz y la prosperidad en la península de Corea. Recalcó que no abandonará sus esfuerzos por la paz hasta ver amanecer a una nueva península coreana de paz y prosperidad.También prometió que su gobierno seguirá esforzándose por promover la innovación, la tolerancia, la equidad y la paz hasta que la gente realmente perciba los cambios. Al respecto, Moon enfatizó que el tiempo que le queda al frente del país es el más importante para hablar de resultados.La administración de Moon superó el ecuador de su mandato, por cinco años, el sábado 2 de noviembre.